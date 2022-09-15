Азербайджан заявляет, что в ходе столкновений с Арменией понес потери - погиб 71 военный. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщает о 105 погибших армянских солдат.

Об этом сообщают ведомства стран.

Напомним, со вчерашнего дня действует режим прекращения огня на границе между странами.

Детально в том, почему происходит новая эскалация, мы разбирались здесь.

Ранее в ОДКБ заявили, что не намерены применять силу в армяно-азербайджанском конфликте. "О применении сил ОДКБ на границе Армении и Азербайджана, думаю, речи не идет, надеемся на мирное решение конфликта", - заявил глава штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, чьи слова приводят российские СМИ.

Тем временем в Армении обратились в ОДКБ по 4-й статье договора, "для восстановления территориальной целостности страны и обеспечения вывода азербайджанских военных из Армении". Об этом вчера заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Статья 4 Договора ОКБ гласит: "Если одно из государств-участников подвергнется агрессии со стороны какого-либо государства или группы государств, то это будет рассматриваться как агрессия против всех государств-участников настоящего Договора".

Напомним, ОДКБ (военный блок во главе с Россией) отправил свою миссию в Армению, но это не воинский контингент, а рабочая группа по мониторингу ситуации на границе с Азербайджаном. В миссии принимают участие начальник штаба ОДКБ генерал-полковник Сидоров и представители стран-членов.