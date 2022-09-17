Появилось первое сообщение спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пэлоси из Армении, куда она прибыла сегодня, 17 сентября, с визитом.

Пелоси опубликовала свое заявление в Twitter.

"Сегодня я возглавляю делегацию Конгресса в Армении, чтобы подчеркнуть твердую приверженность Соединенных Штатов безопасности, экономическому процветанию и демократическому управлению в Армении и на Кавказе", - написала спикер Палаты представителей.

В ходе визита Нэнси Пелоси встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, спикером Национального собрания Аленом Симоняном и другими высокопоставленными лицами - для обсуждения армяно-американских отношений и текущей ситуации в сфере безопасности.

Визит Пелоси проходит на фоне нового военного конфликта Армении с Азербайджаном, в котором риторика США была больше на стороне Еревана.

Ранее мы писали, что президент Турции Эрдоган призвал власти Армении "свернуть с ошибочного пути" эскалации и нацелиться на мир.

Также "Страна" сообщала, что в ОДКБ не спешат вмешиваться в конфликт между Арменией и Азербайджаном, поскольку отдают приоритет политико-дипломатическим методам.