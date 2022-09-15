Большинство жителей Словакии хотело бы победы РФ в российско-украинской войне.

Об этом свидетельствуют данные опроса, которое провели в июле этого года исследователи MNFORCE, Seesame и Словацкой академии наук, сообщает Dennik N.

Респондентам предлагали по 10-балльной шкале ответить на вопрос, как бы они хотели, чтобы закончилась война в Украине. 1 балл означал желание однозначной победы России, а 10 - убедительной победы Украины.

Более половины респондентов склонятся к победе России. При этом пятая часть опрошенных хочет однозначной победы России.

Примерно треть населения склоняется к победе Украины, из них около пятой части ожидают четкой победы Украины.

Почти 18% словаков ответили, что не знают.

Что касается географических различий, то только в Братиславе большинство населения желает победы Украины.

Как отмечает издание, больше всего удивляет категория тридцатилетних респондентов - они самые пророссийские из всех возрастных групп.

Напомним, ранее мы публиковали данные исследования социологического института Civey по заказу газеты Augsburger Allgemeine, согласно которым 53% немцев готовы терпеть лишения ради атироссийских санкций. Не хотят идти на жертвы 42%.

Война в Украине продолжается уже 204-й день. "Страна" следит за происходящим 15 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 203-го дня войны. Россияне пытались наступать на Донбассе и юге. Президент Владимир Зеленский побывал на освобожденных территориях Харьковской области. Его родной Кривой Рог попал под ракетный удар, из-за чего вышла из берегов река Ингулец. А европейцы после контрнаступления ВСУ усиливают призывы к "войне до победного конца".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, означает ли появление проекта гарантий безопасности, что дискуссия, чем закончить войну, уже идет.