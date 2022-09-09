Почти пятая часть из уехавших в Польшу украинцев не планирует возвращаться домой - данные опроса
Из уехавших в Польшу после начала войны с Россией украинцев, 17% хотят остаться в этой стране.
Таковы результаты соцопроса аналитического центра международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.
Согласно данным центра, только 22,2% опрошенных имеют цель поехать домой в ближайшие 3 месяца, 35% готовятся остаться в Польше минимум на год. 25,6% планируют вернуться, как только закончится война, а 17% уже не планируют возвращаться в Украину вообще.
Как отмечается, в опросе приняли участие 1440 граждан.
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