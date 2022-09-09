Из уехавших в Польшу после начала войны с Россией украинцев, 17% хотят остаться в этой стране.

Таковы результаты соцопроса аналитического центра международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Согласно данным центра, только 22,2% опрошенных имеют цель поехать домой в ближайшие 3 месяца, 35% готовятся остаться в Польше минимум на год. 25,6% планируют вернуться, как только закончится война, а 17% уже не планируют возвращаться в Украину вообще.

Как отмечается, в опросе приняли участие 1440 граждан.

Напомним, лидер польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что у Польши есть только два союзника – Украина и Британия.

Ранее мы писали, что с учетом беженцев из Украины население Польши в этом году достигло 42 миллионов человек.

Война в Украине продолжается уже 197-й день. "Страна" следит за происходящим, сегодня, 8 сентября в обновляемом материале. Все главные новости дня мы собрали в одной ленте

Ранее мы подводили итоги 196-го дня войны. В Харьковской области украинские войска пошли на прорыв под Балаклеей. Также ВСУ наступают на Купянск, обойдя Балаклею с севера.

ВСУ продолжают освобождать населенные пункты в Херсонской области. Вчера военные 128-й бригады подняли украинский флаг в поселке Нововознесенское под Высокопольем. Продвижение на Херсонском направлении идет медленно из-за значительного преимущества армии РФ в технике. людях и артиллерии. ВСУ находятся под непрекращающимся огнем.

На Донбассе главная цель российской армии сейчас - наступление на Бахмут. Об этом сообщают в британской разведке.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Оперативный анализ и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".