У Польши есть только два союзника – Украина и Британия.

Такое заявление сделал лидер польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский на экономическом форуме в польском городе Карпач.

"Времена меняются, и с этого времени, исходя из нашего опыта, мы видим, что имеем только двух союзников. Во-первых, это Украина. А наш второй союзник – это Англия", – заявил он.

По словам Качиньского, в новое время "Украина выиграет войну, а мы будем рядом с Украиной".

Вместе с тем, лидер ПиС подверг критике Европейский Союз, назвав его политику "неоимперской".

"Да, ЕС действительно помог нам, в частности с сельским хозяйством, селами и безработицей. Но сейчас мы видим совсем другую политику ЕС. Новая политика ЕС базируется на принципе: кто сильнее – тот прав. И эта политика неоимперская", – сказал он.

Напомним, на данный момент Украина, Польша и Великобритания действительно поддерживают наиболее тесные политические контакты.

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