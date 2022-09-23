Германия поставила Украине еще шесть зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard и 6000 боеприпасов к ним. В настоящее время, Киев получил уже 30 Gepard.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны ФРГ.

Также в Украину Германия передала около 6000 патронов и 3000 снарядов "натовского" калибра 155мм (1000 сигнальных и 2000 дымовых).

Кроме того, к отправке в Украину готовится:

четыре САУ Panzerhaubitze 2000 с боекомплектом,

две РСЗО MARS II с боезапасом,

50 бронемашин Dingo,

"зимний пакет" (термобелье, электрогенераторы, палатки и питание).

Вместе с тем Украина также может получить от Берлина:

запчасти для крупнокалиберного пулемета М2,

167 000 патронов к огнестрельному оружию,

12 цистерн-тягачей М1070 "Ошкош",

12 коммуникационных электронных систем для сканирования помех,

полевой госпиталь,

20 ракетных установок калибра 70 мм на пикапах с 2000 ракетами,

1592 снаряда 155 мм,

255 снарядов "Vulcano" 155 мм,

60 200 патронов калибра 40 мм,

6 погрузчиков,

40 расширений частотного диапазона для антидронов,

12 бронированных эвакуационных машин,

30 MG3 для бронированных эвакуационных машин,

10 (+10 als Option) автономных надводных судов,

14 седельных тягачей и 14 полуприцепов,

2 трактора и 4 прицепа,

43 дрона-разведчика,

10 бронированных автомобилей,

1 мобильный дезактивационный комплекс,

ЗРК IRIS-T SLM,

100 000 аптечек,

5 032 переносных противотанковых средств,

200 грузовиков,

24 системы борьбы с дронами,

16 танков-мостоукладчиков Biber.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия после колебаний одобрила запрос Украины на 18 артиллерийских самоходных комплексов RCH-155.

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