Германия поставила Украине еще 6 установок Gepard. Что еще получит Киев от Берлина
Германия поставила Украине еще шесть зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard и 6000 боеприпасов к ним. В настоящее время, Киев получил уже 30 Gepard.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны ФРГ.
Также в Украину Германия передала около 6000 патронов и 3000 снарядов "натовского" калибра 155мм (1000 сигнальных и 2000 дымовых).
Кроме того, к отправке в Украину готовится:
- четыре САУ Panzerhaubitze 2000 с боекомплектом,
- две РСЗО MARS II с боезапасом,
- 50 бронемашин Dingo,
- "зимний пакет" (термобелье, электрогенераторы, палатки и питание).
Вместе с тем Украина также может получить от Берлина:
- запчасти для крупнокалиберного пулемета М2,
- 167 000 патронов к огнестрельному оружию,
- 12 цистерн-тягачей М1070 "Ошкош",
- 12 коммуникационных электронных систем для сканирования помех,
- полевой госпиталь,
- 20 ракетных установок калибра 70 мм на пикапах с 2000 ракетами,
- 1592 снаряда 155 мм,
- 255 снарядов "Vulcano" 155 мм,
- 60 200 патронов калибра 40 мм,
- 6 погрузчиков,
- 40 расширений частотного диапазона для антидронов,
- 12 бронированных эвакуационных машин,
- 30 MG3 для бронированных эвакуационных машин,
- 10 (+10 als Option) автономных надводных судов,
- 14 седельных тягачей и 14 полуприцепов,
- 2 трактора и 4 прицепа,
- 43 дрона-разведчика,
- 10 бронированных автомобилей,
- 1 мобильный дезактивационный комплекс,
- ЗРК IRIS-T SLM,
- 100 000 аптечек,
- 5 032 переносных противотанковых средств,
- 200 грузовиков,
- 24 системы борьбы с дронами,
- 16 танков-мостоукладчиков Biber.
Напомним, ранее сообщалось, что Германия после колебаний одобрила запрос Украины на 18 артиллерийских самоходных комплексов RCH-155.
Война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подробно рассказывает о том, как на этой неделе прошел крупнейший обмен пленными с 24 февраля и что он означает.