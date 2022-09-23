Шесть зенитных САУ Gepard отправили в Украину. Фото: wikimedia.org

Германия поставила Украине еще шесть зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard и 6000 боеприпасов к ним. В настоящее время, Киев получил уже 30 Gepard.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны ФРГ.

Также в Украину Германия передала около 6000 патронов и 3000 снарядов "натовского" калибра 155мм (1000 сигнальных и 2000 дымовых).

Кроме того, к отправке в Украину готовится:

  • четыре САУ Panzerhaubitze 2000 с боекомплектом,
  • две РСЗО MARS II с боезапасом,
  • 50 бронемашин Dingo,
  • "зимний пакет" (термобелье, электрогенераторы, палатки и питание).

Вместе с тем Украина также может получить от Берлина:

  • запчасти для крупнокалиберного пулемета М2,
  • 167 000 патронов к огнестрельному оружию,
  • 12 цистерн-тягачей М1070 "Ошкош",
  • 12 коммуникационных электронных систем для сканирования помех,
  • полевой госпиталь,
  • 20 ракетных установок калибра 70 мм на пикапах с 2000 ракетами,
  • 1592 снаряда 155 мм,
  • 255 снарядов "Vulcano" 155 мм,
  • 60 200 патронов калибра 40 мм,
  • 6 погрузчиков,
  • 40 расширений частотного диапазона для антидронов,
  • 12 бронированных эвакуационных машин,
  • 30 MG3 для бронированных эвакуационных машин,
  • 10 (+10 als Option) автономных надводных судов,
  • 14 седельных тягачей и 14 полуприцепов,
  • 2 трактора и 4 прицепа,
  • 43 дрона-разведчика,
  • 10 бронированных автомобилей,
  • 1 мобильный дезактивационный комплекс,
  • ЗРК IRIS-T SLM,
  • 100 000 аптечек,
  • 5 032 переносных противотанковых средств,
  • 200 грузовиков,
  • 24 системы борьбы с дронами,
  • 16 танков-мостоукладчиков Biber.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия после колебаний одобрила запрос Украины на 18 артиллерийских самоходных комплексов RCH-155.

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