Германия поставила Украине две РСЗО Mars II и 50 бронемашин Dingo, сообщили в Минобороны ФРГ. Кроме того, планируется поставить 200 ракет для систем Mars II. Три таких РСЗО Украина уже получила раньше.

"Радостно видеть, каких успехов Украина смогла добиться с помощью немецкого оружия, особенно в последние дни", - сказала накануне в комментарии Zeit министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт.

Кроме того, она отметила, что планируемый обмен с Грецией бронетранспортерами "выходит на финишную прямую". Украина должна получить от Греции 40 советских БМП-1, а Греция получит 40 современных бронетранспортеров Marder из промышленных запасов Германии.

В то же время Ламбрехт так и не объявила о прямых поставках бронетранспортеров и танков в Украину, как того требует Киев и ряд немецких политиков.

Dingo - немецкий бронетранспортёр производства немецкой компании Краус-маффей Вегман, принятый на вооружение Бундесвера в 2003 году.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил газете Frankfurter Allgemeine Zeitung что бронетранспортеры "Динго" - это "не то, что нам больше всего нужно", имея ввиду, что Украина ждет от Германии танки.

О намерении поставить Украине две системы заявляли в Минобороны ФРГ 15 сентября.

Напомним, в июле Германия предоставила Украине три реактивных системы залпового огня M270 MARS.

Тем временем война в Украине продолжается уже 208-й день. "Страна" следит за происходящим 19 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 207-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника в районе Купянска и Гоптовки в Харьковской области. ВСУ продолжали заходить на левый берег Оскола, где россияне пытаются выстроить новую линию обороны. Зеленский в интервью Reuters не исключил, что Украина может вернуть Крым невоенным способом. А по данным Business Insider, в НАТО считают, что РФ усилит боевые действия, особенно с применением обычных вооружений, уничтожая инфраструктуру по всем направлениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как меняется позиция незападных стран по войне в Украине.