Германия не хочет поставлять танки Украине "в обозримом будущем".

Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на правительственные круги Берлина.

Сообщается, что канцлер Олаф Шольц настаивает на своем отказе поставлять танки в Украину.

"Никаких изменений" в позиции канцлера в обозримом будущем не ожидается, пишет агентство.

"Он остается верным своей линии", — сказал источник.

"Правительство Германии не видит "в настоящее время других стран, которые могли бы поставлять боевые танки. Оно также не испытывает давления со стороны союзников", – говорится в публикации.

"Нет ни давления, ни просьб со стороны США, чтобы мы поставили Украине конкретные системы вооружений — например, боевые танки", – цитирует AFP источника в правительстве.

Напомним, сегодня глава МИД Украины раскритиковал правительство Германии за то, что оно продолжает воздерживаться от поставок в его страну боевых танков.

Также сегодня стало известно, что Греция передаст Украине дополнительные БМП советской разработки в обмен на немецкие.

Ранее издание Bloomberg предположило, что между странами Запада существует неофициальная договоренность не поставлять Украине танки.