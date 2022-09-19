Германия поставит Украине еще четыре самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000.

Об этом сообщили пресс-службы Минобороны ФРГ и Бундесвера.

"Несмотря на собственное тяжелое материальное положение, Бундесвер предоставит Украине еще четыре артиллерийские пушки - самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, с дополнительным пакетом боеприпасов. Поставка станет возможной после обсуждения с промышленностью вопроса скорейшей поставки отремонтированных орудий из программы капитального ремонта армии и будет начата немедленно", - говорится в сообщении министерства.

Министр обороны Кристине Ламбрехт заявила, что это увеличит количество поставленных Германией высокоэффективных пушек Украине до 14. Вместе с поставленными Нидерландами гаубицами количество переданных Украине САУ этого типа возрастет до 22.

"Украина очень хвалит эту систему и изъявила желание получить больше гаубиц... Германия выполнит эту просьбу и предоставит еще четыре такие самоходные гаубицы", - заявила Ламбрехт.

Напомним, сегодня также стало известно, что Германия поставила Украине две РСЗО Mars II и 50 бронемашин Dingo. Кроме того, планируется поставить 200 ракет для систем Mars II. Три таких РСЗО Украина уже получила раньше.

Война в Украине продолжается уже 208-й день. "Страна" следит за происходящим 19 сентября в обновляемом материале.

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