Бундесвер - против дальнейших поставок немецкого оружия Украине. Об этом заявил председатель Ассоциации вооруженных сил Германии Андре Вюстнер в интервью RND. По его словам, каждая поставка ослабляет немецкую армию.

"Мы слишком хорошо понимаем стремление Украины к тяжелым вооружениям. Мы можем представить, например, передачу бронетранспортеров со складов промышленности. Однако с нашей точки зрения как профессионального объединения, больше невозможно передавать оружие и боеприпасы Бундесвера. Каждая отдельная поставка ведет к ослаблению нашей армии", - говорит Вюстнер.

Он назвал эту политику "дальнейшей каннибализацией наших войск" и считает, что она будет иметь негативные последствия - не только в плане материальной оперативной готовности, но и для обязательств ФРГ перед НАТО.

"Поэтому наше требование: никаких дальнейших сборов со складов Бундесвера. И, что не менее важно: немедленная закупка запасных частей для уже поставленных систем!" - заявил Вюстнер.

В этом контексте глава профессиональной ассоциации напомнил о заявлении, сделанном армейским инспектором Альфонсом Маисом вскоре после начала нападения России на Украину, который сказал, что армия практически "голая" на случай обороны.

"С тех пор ничего не добавлено, контракт на новые системы вооружения не подписан, но отдано немало", - говорит Вюстнер.

Как писала "Страна", Германия после колебаний одобрила запрос Украины на 18 самоходных комплексов RCH-155 общей стоимостью 216 млн евро.

Также мы писали, что главы МИД Франции, Польши и Германии предложили создать в ЕС миссию по обучению украинских военных.

Тем временем война в Украине продолжается уже 206-й день. "Страна" следит за происходящим 17 сентября в обновляемом материале.

Кроме того, мы рассказывали о том, что происходит на фронте в Харьковской области. Вчера украинские военные из подразделения "Кракен" записали видео, на котором заявили, что они освободили восточную часть Купянска. Также поступают сообщения, что ВСУ наступают в направлении Боровой и Рубцов. Если эта информация верна, то получается, что войскам РФ пока не удается создать новую сплошную линию обороны в Харьковской области, опираясь на восточный берег Оскола.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.