Спецслужбы США и их союзников активизируют усилия по наблюдению за действиями российских военных, которые могут свидетельствовать о том, что Владимир Путин отдал приказ применить ядерное оружия в Украине.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на слова пятерых нынешних и бывших американских чиновников.

По мнению источников издания, любые признаки того, что российский лидер решил совершить немыслимое - в отчаянной попытке перехватить инициативу или заставить международное сообщество выполнить свои требования, - могут появиться слишком поздно.

Издание пишет, что большинство российских самолетов наряду с обычными ракетами могут доставлять тактическое ядерное оружие. Оно предназначено для более целенаправленного использования на поле боя, чем стратегическое оружие (такое как межконтинентальные баллистические ракеты, которые подают сигналы, когда приведены в состояние боевой готовности). Это означает, что если Путин не захочет, чтобы мир узнал об атаке заранее, он и не догадается, когда российские силы заменят обычные боеприпасы на атомные бомбы.

Эта проблема становится все более неприятной, поскольку российские силы изо всех сил пытаются вернуть себе инициативу в Украине, и появляются признаки того, что Путин становится все более непопулярным дома, особенно после того, как отдал приказ о частичной мобилизации.

"Мы внимательно следим за этим", - сказал представитель правительства США, имеющий доступ к разведданным о ядерных силах и стратегии Москвы.

Усилия по наблюдению включают задействование дополнительных разведывательных средств США и союзников - в воздухе, космосе и киберпространстве, а также более активное использование коммерческих спутников для съемки Земли для анализа перемещений российских подразделений в полевых условиях, сказал чиновник.

Еще одним объектом внимания за пределами Украины является российский анклав Калининград, где Кремль установил системы двойного назначения и гиперзвуковые ракеты.

За последнюю неделю сайты радаров слежения за полетами показали несколько самолетов электронной разведки RC-135 Rivet Joint ВВС США, которые кружили над городом. За последние несколько лет Россия модернизировала свои ракетные склады в Калининграде, что вызвало опасения по поводу возможного накопления ядерного оружия на этой территории.

Спецслужбы, по словам чиновника, уверены, что Россия не станет рисковать полномасштабной ядерной войной.

"Они никогда не будут применять стратегическое ядерное оружие. Они никогда не запустят межконтинентальную баллистическую ракету и не поставят бомбардировщик Ту-95 с боеголовками мегатонного класса. Что они будут делать, так это использовать оружие ближнего действия. У них есть боеголовки, которые мы называем микроядерными зарядами, мощностью от десятков до сотен тонн", - сказал правительственный чиновник.

Для сравнения, взрывная мощность ядерных бомб, сброшенных Соединенными Штатами на японские города Хиросиму и Нагасаки в конце Второй мировой войны, составляла от 15 до 20 килотонн, или от 15 000 до 20 000 тонн.

Ранее в Белом доме допустили, что РФ может применить ядерное оружие, и назвали возможные точки удара.

"Страна" анализировала, готова ли Россия применить ядерное оружие в Украине.