28 сентября в Украине идет уже 217-й день войны с Россией.

Вчера был последний день псевдореферендумов о присоединении к РФ на захваченных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской области. Ожидается, что теперь Москва заявит о практически единогласной поддержке "вступления в состав России" среди жителей захваченных регионов. Далее в РФ начнется юридическое оформление этого процесса.

На фронте самыми горячими точками остаются Лиман и Бахмут в Донецкой области. А также юг, где войска РФ начали использовать иранские дроны-камикадзе.

Подробнее об итогах вчерашнего дня читайте в нашем материале.

Ниже главные новости за сегодня в одном онлайне. Материал обновляется.

28 сентября

06.00 В США в ближайшее время готовятся объявить о новом пакете оборонной помощи Украине на сумму более $1 миллиарда.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителей правительства США.

05.50 Несколько недель назад ЦРУ предупреждало правительство Германии о возможных диверсиях на газопроводах.

Об этом пишет Der Spiegel.

00.30 Основное в вечернем обращении Владимира Зеленского:

1. Сообщил "без деталей", что ВСУ продвигаются вперед.

2. Рассказал о заседании Совбеза ООН, на котором выступил в режиме онлайн. Повторил свой тезис, что после признания РФ "референдумов" на захваченных территориях ему будет не о чем говорить с Путиным.

3. Высказал мнение, что Россия хочет сорвать "зерновую сделку", что может поставить страны Африки на грань продовольственного кризиса.

4. Сообщил о своем разговоре с генсеком НАТО о ситуации на передовой и поддержке ВСУ.

5. Рассказал о визите французского министра по делам Европы в Киев.