28 сентября в Украине идет уже 217-й день войны с Россией.
Вчера был последний день псевдореферендумов о присоединении к РФ на захваченных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской области. Ожидается, что теперь Москва заявит о практически единогласной поддержке "вступления в состав России" среди жителей захваченных регионов. Далее в РФ начнется юридическое оформление этого процесса.
На фронте самыми горячими точками остаются Лиман и Бахмут в Донецкой области. А также юг, где войска РФ начали использовать иранские дроны-камикадзе.
Подробнее об итогах вчерашнего дня читайте в нашем материале.
Ниже главные новости за сегодня в одном онлайне. Материал обновляется.
28 сентября
06.00 В США в ближайшее время готовятся объявить о новом пакете оборонной помощи Украине на сумму более $1 миллиарда.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителей правительства США.
05.50 Несколько недель назад ЦРУ предупреждало правительство Германии о возможных диверсиях на газопроводах.
Об этом пишет Der Spiegel.
00.30 Основное в вечернем обращении Владимира Зеленского:
1. Сообщил "без деталей", что ВСУ продвигаются вперед.
2. Рассказал о заседании Совбеза ООН, на котором выступил в режиме онлайн. Повторил свой тезис, что после признания РФ "референдумов" на захваченных территориях ему будет не о чем говорить с Путиным.
3. Высказал мнение, что Россия хочет сорвать "зерновую сделку", что может поставить страны Африки на грань продовольственного кризиса.
4. Сообщил о своем разговоре с генсеком НАТО о ситуации на передовой и поддержке ВСУ.
5. Рассказал о визите французского министра по делам Европы в Киев.