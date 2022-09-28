HIMARS и системы против дронов. Пентагон выделил Украине новый пакет военной помощи на миллиард долларов
Пентагон объявил о выделении Украине нового транша военной помощи на 1,1 млрд долларов.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
В пакет вошли 18 РСЗО HIMARS, 150 внедорожников, радары, системы противодействия БПЛА.
Напомним, США пока не передавали Украине норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS и планируют поставки через два месяца.
Ранее мы писали, что Пентагон опубликовал список переданного Украине оружия и снаряжения в рамках одобренного Сенатом пакета на 40 миллиардов долларов и подписанного президентом США Джо Байденом во время визита в Южную Корею.
Война в Украине продолжается уже 217-й день. "Страна" следит за происходящим 28 сентября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 216-го дня войны. Военные РФ наступают в районе Бахмута, Авдеевки, Лимана.
На временно оккупированных территориях Украины вчера завершилось голосование на т.н. "референдумах" о присоединении к России. После этого Москва может заявить о практически единогласной поддержке "вступления в состав России" и в РФ начнется юридическое оформление этого процесса.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о битве за Лиман и Бахмут, откровениях Залужного о Герасимове и диверсии на "Северном потоке".