Пентагон объявил о выделении Украине нового транша военной помощи на 1,1 млрд долларов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

В пакет вошли 18 РСЗО HIMARS, 150 внедорожников, радары, системы противодействия БПЛА.

Напомним, США пока не передавали Украине норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS и планируют поставки через два месяца.

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