США пока не передавали Украине норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS и планируют поставки через два месяца.

Об этом сообщил представитель Пентагона Пэт Райдер.

"США пока не передавали Украине NASAMS, поставки ожидаются в следующие два месяца или около того", - сказал он на брифинге для СМИ.

Между тем о получении NASAMS американскому телеканалу CBS ранее рассказал Владимир Зеленский. Из интервью было не до конца ясно, идет ли речь о фактических поставках зенитно-ракетных комплексов или о решении их передать.

А вчера спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге заявил, что Украине на первом этапе передадут две батареи систем противовоздушной обороны NASAMS. Это до 16 пусковых установок.

Как сообщала "Страна", Пентагон официально заключил с производителем оружия Raytheon Missiles & Defense контракт на $182 млн на покупку зенитно-ракетных систем NASAMS для передачи Украине в конце августа.