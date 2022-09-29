Правительство Германии поддерживает Украину не только поставками оружия, но и секретной информацией.

Об этом говорится в совместной публикации ZEIT и журнала ARD Kontraste.

Сообщается, что Федеральная служба разведки (BND) предоставляет информацию о позициях российской армии.

"С помощью анализов и результатов разведки Украина может оценить боеспособность и боевой дух российских войск и, таким образом, лучше защититься от них", – говорится в статье.

Напомним, Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли пулеметы и боеприпасы. Также одобрена отправка Киеву большегрузных прицепов.

Ранее мы писали, что канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз подтвердил отказ Германии поставлять Украине западные танки и объяснил причины.

Война в Украине продолжается уже 217-й день. "Страна" следит за происходящим 28 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 216-го дня войны. Военные РФ наступают в районе Бахмута, Авдеевки, Лимана.

На временно оккупированных территориях Украины вчера завершилось голосование на т.н. "референдумах" о присоединении к России. После этого Москва может заявить о практически единогласной поддержке "вступления в состав России" и в РФ начнется юридическое оформление этого процесса.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о битве за Лиман и Бахмут, откровениях Залужного о Герасимове и диверсии на "Северном потоке".