Германия передает Украине новый пакет военной помощи. Что получит Киев
Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли пулеметы и боеприпасы. Также одобрена отправка Киеву большегрузных прицепов.
Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ.
К отправке, по данным правительства Германии, готовятся:
- 10 мостовых систем;
- 3 средние мостовые системы;
- 90 большегрузных прицепов.
При этом уже переданы Украине:
- 6 пулеметов Maschinengewehr 3 (MG3) для бронированных ремонтно-эвакуационных машин;
- боезапас на 30 000 гранат калибра 40 мм.
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Зато недавно Германия поставила Украине еще 6 установок Gepard, четыре САУ Panzerhaubitze 2000, две РСЗО MARS II и 50 бронемашин Dingo.
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