Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли пулеметы и боеприпасы. Также одобрена отправка Киеву большегрузных прицепов.

Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ.

К отправке, по данным правительства Германии, готовятся:

10 мостовых систем;

3 средние мостовые системы;

90 большегрузных прицепов.

При этом уже переданы Украине:

6 пулеметов Maschinengewehr 3 (MG3) для бронированных ремонтно-эвакуационных машин;

боезапас на 30 000 гранат калибра 40 мм.

Накануне канцлер Германии Олф Шольц в очередной раз подтвердил отказ Германии поставлять Украине западные танки и объяснил причины.

Зато недавно Германия поставила Украине еще 6 установок Gepard, четыре САУ Panzerhaubitze 2000, две РСЗО MARS II и 50 бронемашин Dingo.

Война в Украине продолжается уже 217-й день. "Страна" следит за происходящим 28 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 216-го дня войны. Военные РФ наступают в районе Бахмута, Авдеевки, Лимана.

На временно оккупированных территориях Украины вчера завершилось голосование на т.н. "референдумах" о присоединении к России. После этого Москва может заявить о практически единогласной поддержке "вступления в состав России" и в РФ начнется юридическое оформление этого процесса.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о битве за Лиман и Бахмут, откровениях Залужного о Герасимове и диверсии на "Северном потоке".