В Конгрессе США представили проект краткосрочной бюджетной резолюции, предусматривающей пакет помощи для Украины на 12,35 млрд долларов, что на 600 млн долларов больше, чем запрос Белого дома.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил лидер "слуг народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, который в данный момент находится в Вашингтоне.

По его словам, из этой суммы:

7,8 млрд долларов заложено на оборону,

4,5 млрд долларов – на прямую бюджетную поддержку Украины.

Также этот документ возобновляет полномочия Белого дома передавать Украине оружие и оборудование непосредственно из запасов США в новом финансовом году на сумму 3,7 млрд долларов.

Напомним, США дополнительно выделят Украине 457,5 млн долларов на поддержку гражданской безопасности.

Также мы писали о том, что Зеленский сообщил, сколько денег выделяют США на поддержку украинского бюджета каждый месяц.

Война в Украине продолжается уже 216-й день. "Страна" следит за происходящим 27 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 215-го дня войны. Дроны-камикадзе ночью снова атаковали Одесскую область. Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. На нем наметили планы противодействия "новым типам оружия, которые применяет враг". В РФ обсуждались ограничения на выезд мужчин на фоне огромных очередей на границе после объявления мобилизации. На Донбассе и оккупированных территориях Запорожской и Харьковской областей заявили, что "референдумы" о вхождении в состав России признаны состоявшимися.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, какие сценарии развития событий возможны после российских "референдумов" на захваченной территории Украины.