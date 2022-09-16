В Верховной Раде нынешнего созыва зарплаты в конвертах были реальностью.

Это признал лидер фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия в интервью украинскому Forbes.

Отвечая на вопрос о "зарплатах в конвертах", Арахамия сказал: "Как системного явления этого больше не существует".

"Из ответа выходит, что раньше это было "системным явлением", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, "слуг народа" неоднократно обвиняли в том, что они получают зарплаты в конвертах. Еще в 2019 году "Страна" публиковала материал о том, что депутаты от "Слуги народа" начали получать зарплату в конвертах.

Кроме того, в прошлом году бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан официально подтвердил, что "слуги народа" получают зарплаты в конвертах. При этом их штрафуют за игнорирование голосований по важным для Банковой законам.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как украинские чиновники выписывали себе рекордные зарплаты.

Война в Украине продолжается уже 205-й день. "Страна" следит за происходящим 16 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 204-го дня войны. Генштаб Украины сообщил, что противник не только атакует, но и пытается укрепить первую линию обороны на Донецком и Запорожском направлениях. "Глава ЛНР" Пасечник заявил, что наступление ВСУ идет по всему фронту, и украинская армия подошла к границам Луганской области. В Кривом Роге ликвидировали подтопление, возникшее после удара по дамбе. Россияне снова нанесли по городу удары - один из них по гидротехническим сооружениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.