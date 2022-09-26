В Конгрессе США достигли предварительной договоренности о выделении дополнительной помощи Украине на сумму около 12 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Участники переговоров о законопроекте, посвященном расходам США, согласились включить около 12 миллиардов долларов в новую помощь Украине в ответ на запрос администрации Джо Байдена. Источник, попросивший не называть его имени, сказал, что в расходы также включат финансирование переселения афганских беженцев.

У Конгресса есть крайний срок до полуночи пятницы, чтобы принять законопроект о расходах, который также будет финансировать широкий спектр правительственных программ США.

Ранее в этом месяце президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой предоставить Украине новую экстренную военную и экономическую помощь в размере 11,7 миллиардов долларов.

Напомним, в конце августа президент США Джо Байден подтвердил выделение 3 миллиардов долларов военной помощи Украине. Это крупнейший единовременным транш, предоставленный Вашингтоном Киеву с момента начала войны. Деньги пойдут на ПВО, артиллерию и боеприпасы.