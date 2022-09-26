Соединенные Штаты предоставят Украине дополнительные 457,5 миллионов долларов. Деньги выделят в поддержку гражданской безопасности, "чтобы спасти жизнь и укрепить способность украинских партнеров по правоохранительным органам и уголовному правосудию".

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в своем Твиттере.

"Мы разделяем их приверженность демократической, независимой и суверенной Украине", - написал он.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что США ежемесячно выделяют 1,5 млрд долларов на поддержку украинского бюджета. При этом, по словам Зеленского, военной помощи все еще недостаточно.

Кроме того, недавно президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи на 600 млн долларов. Это 21-й раз с начала войны, когда администрация Байдена сокращает оборонные запасы США для отправки их Киеву. В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине около 15,8 млрд долларов помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена.

Война в Украине продолжается уже 215-й день. "Страна" следит за происходящим 26 сентября в своем обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 214-го дня войны. Россия третий день подряд активно использует беспилотники на юге Украины. По данным Генштаба только за вчера зафиксировали более 60 вылетов вражеских БПЛА, особенно в Херсонской и Николаевской областях. Удары с дронов были зафиксированы в центре Одессы. Эти дроны были закуплены в Иране или сделаны по его технологиям.

На Донбассе самой горячей точкой остается Лиман.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.