Международный валютный фонд (МВФ) выделил Украине 1,4 млрд долларов дополнительной помощи.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Твиттере.

"Провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Поблагодарил за выделенные $1,4 миллиарда дополнительной поддержки. Обсудили будущее сотрудничество по укреплению финансовой стабильности Украины", – написал он.

Ранее мы также писали, что страны Евросоюза одобрили выделение Украине пяти миллиардов евро макрофинансовой помощи. Средства будут направлены на стабилизацию украинской экономики. Глава Минфина Чехии Збынек Станюра отметил, что средства пойдут на "повседневную деятельность государства и обеспечит работу критической инфраструктуры в стране, такой как офисы, школы или больницы".

Война в Украине продолжается уже 202-й день. "Страна" следит за происходящим 13 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 201-го дня войны. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Арестович заявил, что в украинском контрнаступлении "фаза прорыва" сменяется фазой "закрепления результатов". Институт изучения войны сообщил, что это наступление ВСУ не положит конец войне, и она, вероятно, продлится до 2023 года.

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