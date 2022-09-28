Канцлер Германии Олаф Шольц вновь подтвердил отказ поставлять Украине западные боевые танки.

Об этом он заявил в интервью Neuen Osnabrücker Zeitung.

"Отправлять в Украину современные западные танки Германия не будет, пока это же не начнут делать другие партнеры. Германия поддерживает Украину в меру своих возможностей и в то же время делает все возможное, чтобы не допустить прямого конфликта между НАТО и Россией. Именно это лежит в основе всех решений. И это также соответствует воле подавляющего большинства граждан", - сказал Шольц.

По словам канцлера, в дебатах по танкам "полностью проигнорирован тот факт, что нашим круговым обменом мы также позволяем поставить в Украину более 100 боевых танков и боевых машин пехоты".

Такие партнеры, как Чехия и Словакия, Румыния и Греция, передают танки восточноевропейского производства в Украину, где они могут быть немедленно использованы, поскольку логистика, боеприпасы, запчасти и необходимые ноу-хау есть в наличии, заявил он.

"Мы постепенно пополняем запасы наших партнеров западной техникой", - сказал Шольц.

После чего выразил удивление, "что некоторые критики ведут себя так, будто мы поставляем только шлемы".

Напомним, ранее Зеленский раскритиковал Запад за нежелание поставить современные танки в Украину.

Также сообщалось, что в Польше упрекнули Германию из-за недостаточной поддержки Украины.