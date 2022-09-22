Президент Владимир Зеленский раскритиковал Запад за нежелание давать современные танки Украине.

Об этом Зеленский заявил в интервью Bild.

"Если не хотите давать танки, без обид – вы самостоятельное государство, не давайте. Но не пробуйте говорить: сначала Америка, потом Германия, потом будет Польша. Не нужно. Каждый должен отвечать за себя", – сказал президент.

Ранее в правительстве Германии заявляли, что не могут дать танки Украине, пока не будет принято общее решение западных союзников.

Также "Страна" сообщала, что Германия поставила Украине две РСЗО Mars II и 50 бронемашин Dingo.

На поставки отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который заявил газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что бронетранспортеры "Динго" - это "не то, что нам больше всего нужно", имея ввиду, что Украина ждет от Германии танки.

Война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

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Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".