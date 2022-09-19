В германской экономике – спад, который усугубится в зимние месяцы.

Об этом заявил центральный банк страны, сообщает агентство Reuters.

Бундесбанк заявил, что экономика ФРГ сократится, даже если удастся избежать прямого нормирования газа, поскольку компании уже массово снижают или даже полностью останавливают производство.

"Экономическая активность может несколько снизиться в этом квартале и заметно снизиться в осенние и зимние месяцы", — заявил центральный банк.

Напомним, ранее мы писали, что Германия движется к рецессии, так как инфляция, которая ускорилась в стране до максимума почти за 50 лет, превысит отметку в 10%. Об этом сообщал Бундесбанк в своем ежемесячном отчете.

Ранее американское агентство писало, что риск рецессии в ЕС на фоне опасений насчет зимы достиг самого высокого уровня с июля 2020 года. По данным Bloomberg, экономика Германии, крупнейшая в ЕС и одна из наиболее уязвимых относительно сокращения поставок газа, вероятно, начнёт падать уже в этом квартале.

Также сообщалось, что риски всемирной рецессии в 2023 году возросли из-за войны в Украине.