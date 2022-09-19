Глава польского Бюро национальной безопасности Павел Солох требует от Германии пояснений после слов канцлера Олафа Шольца о "возможности пересмотра" границы между двумя странами.

Олаф Шольц на церемонии вручения премии M100 Media Award в Потсдаме в присутствии бывшего главы Евросовета и нынешнего лидера польской оппозиции Дональда Туска произнёс фразу, которую многие в Польше истолковали как намёк на то, что требуя репараций от Германии, Варшава может столкнуться с требованиями пересмотра польско-немецкой границы.

"Чтобы вернуть после этих слов доверие, с немецкой стороны, со стороны непосредственно канцлера должны прозвучать глубоко поясняющие слова. Если нет, то мы вправе интерпретировать это как сигнал - может, не угрозу, но демонстрацию", - заявил Солох в эфире "Польского телевидения".

Отметим, что Шольц сказал на самом деле так: "польско-немецкая граница была установлена раз и навсегда. После сотен лет нашей истории не хотел бы, чтобы некоторые люди копались в исторических книгах и искали возможности пересмотра того, что было установлено".

Отметим, что по итогам Второй Мировой войны от Германии к полякам перешли обширные территории на севере и западе современной Польши.

Напомним, что на прошлой неделе Сейм Польши подавляющим большинством голосов принял резолюцию с требованием репараций от ФРГ за Вторую мировую.

Также мы писали о том, что в МИД Польши заявили, что Берлин сознательно медлит с военной помощью Киеву в надежде на возобновление сотрудничества с РФ.