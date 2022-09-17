Германия сознательно медлит с оказанием реальной военной помощи Украине, поскольку все еще надеется на возобновление нормального сотрудничества с РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью интернет-порталу I.pl.

"Между тем масштабы и темпы поддержки Украины Германией демонстрируют черты умышленного промедления, словно намерение состоит в том, чтобы независимо от исхода этой войны немецко-российские отношения пострадали как можно меньше, также и за счет доверия к Германии в свободном мире", - заявил Рау.

По словам польского министра, Германия находится в незавидном положении.

"В настоящее время Германия находится в незавидном положении не только из-за полного провала своей политики по отношению к России и шире по отношению ко всей Восточной Европе, но прежде всего из-за краха немецкой экономической модели, в основе которой лежал доступ к российскому газу, импортируемому в Германию по сниженным ценам", - сказал он.

Ранее Германия обещала поставить Украине еще две системы РСЗО MARS и 50 бронемашин.

Также Германия передала Украине четыре зенитных самоходных артиллерийских установки Gepard, всего их уже 24.

Тем временем война в Украине продолжается уже 206-й день. "Страна" следит за происходящим 17 сентября в обновляемом материале.

Кроме того, мы рассказывали о том, что происходит на фронте в Харьковской области. Вчера украинские военные из подразделения "Кракен" записали видео, на котором заявили, что они освободили восточную часть Купянска. Также поступают сообщения, что ВСУ наступают в направлении Боровой и Рубцов. Если эта информация верна, то получается, что войскам РФ пока не удается создать новую сплошную линию обороны в Харьковской области, опираясь на восточный берег Оскола.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.