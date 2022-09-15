В принятой сегодня Сеймом Польши резолюции с требованием репараций от Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, также говорится об отсутствии компенсации за агрессию Советского Союза против страны в 1939 году. Варшава намерена идентифицировать свои убытки и принять против РФ соответствующие меры.

Об этом сообщает пресс-служба Сейма.

"Сейм Республики Польша констатирует, что Польша до сих пор не получила надлежащей финансовой компенсации и компенсации за нанесенный материальный и нематериальный ущерб польскому государству во время Второй мировой войны в результате агрессии Союза Советских Социалистических Республик.

Эти убытки нуждаются в идентификации и представлении необходимой оценки, которая будет основанием для принятия соответствующих мер против Российской Федерации", — заявили польские депутаты.

Напомним, ранее лидер польской правящей партии Сила и справедливость Ярослав Качиньский заявлял, что свои потери, причиненные Германией, Польша оценивает в 6,2 триллиона злотых (1,3 триллиона долларов).

Также мы писали, что представитель МИД ФРГ заявил, что позиция Германии в этом вопросе неизменна, а "Польша давно отказалась от дальнейших требований о репарациях".

"Страна" подробно разбиралась, что означают требования Варшавы к Берлину о выплате репараций.