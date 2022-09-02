Польша начала выставлять исторические счета.

Варшава собирается официально выдвинуть требования выплаты репараций от Германии за ущерб во время Второй мировой войны.

Глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский (его называют фактическим правителем страны) заявил, что Польша потребует от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов).

Заявление прозвучало на фоне нарастающей напряженности в отношениях Польши и Германии. Ранее польские политики обвиняли Германию в имперских замашках и в желании подчинить себе страны Восточной Европы.

В Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от компенсаций в 1953 году.

Представитель МИД ФРГ заявил, что вопрос о репарациях решен, позиция Германии неизменна.

"Польша давно отказалась от дальнейших требований о репарациях", - заявили в германском МИДе.

Выясняли, что происходит между Польшей и Германией, почему между ними разрастается конфликт и как это отразится на Украине.

Выборы и конфликт с ЕС

Эксперты полагают, что правящая партия Польши вспомнила о репарациях накануне грядущих в 2023 году парламентских выборов, чтобы мобилизовать свой электорат. И это, вероятно, главный фактор. Причем, не исключено, что после выборов об этой идее забудут.

Второй фактор - продолжающийся конфликт Польши с руководством ЕС, где главную скрипку играет Германия. Германия, Франция и другие страны Западной Европы обвиняют польские власти в попытках "установить диктатуру" - ограничить права и свободы граждан, подчинить судебную систему. Варшава же обвиняет Германию и Еврокомиссию в том, что те пытается лишить независимости страны-члены ЕС, прямо подчинив их своей воле и интересам.

В прошлом году на почве этих противоречий европейцы пригрозили Польше не давать положенные ей многомиллиардные субсидии, если Варшава не поменяет свою политику. Но после начала войны в Украине противоречия несколько сгладились и субсидии все-таки выделили.

Но, теперь, как видим, отношения вновь обострились.

"Правящая партия рискует потерять монобольшинство, в частности, из-за ухудшения экономический ситуации и ограничения прав и свобод граждан, что многим не нравится. И чтобы сплотить избирателей в ход пойдут все средства, в том числе и вопрос репараций. Хотя правовых оснований требовать компенсации от Германии нет, все давно урегулировано в международно-правовом порядке, власть попробует сыграть на этом, чтобы собрать голоса. Возможность получить "легкие деньги" всегда привлекала людей, чем власть рассчитывает подкупить избирателей. Хотя по репарациям поляки с немцами давно обо всем договорились, пересматривать итоги войны сейчас никто не будет. Да и немцы тогда могут потребовать обратно свои восточные земли, которые отошли Польше после войны. Другой фактор - конфликт Варшавы с ЕС, где Германия ведущая страна. Польше несколько лет урезают финансовую помощь от Евросоюза, принуждая к "послушанию". И требования репараций - это такая игра не нервах ЕС, поддерживаемая польским обществом, где растут уровень недовольства политикой Брюсселя и евроскептические настроения", - говорит "Стране" польский журналист Марчин Ковальчик.

Некоторые считают, что Польша может даже попытаться объединить вокруг себя по вопросу о репарациях несколько стран Восточной Европы, включая и Украину - с целью давления на Берлин.

Такое мнение высказал, например, немецкий историк Карл Хайнц Рот на польском ТВ.

"Расчет на то, что в Киеве недовольны уменьшением поддержки и поставок оружия, а требования репараций могут стать своего рода шантажом. Вот только вряд ли у Зеленского пойдут на конфликт с Западом, без помощи которого будет трудно вести войну с Россией. В то же время напряженность между Польшей и Германией может только нарастать, учитывая претензии ЕС к польским властями из-за попыток последних установить диктатуру и финансовых разногласий", - сказал "Стране" немецкий журналист Матиас Майер.

Впрочем, геополитическая ситуация Варшаве не на руку.

"Польша при Трампе фактически представляла в ЕС интересы США, превращаясь в региональный центр силы вместе с другими восточноевропейскими странами. Байдену такая Польша не нужна, Байдену в первую очередь ищет понимание с Брюсселем, Берлином или Парижем, а Польшу могут ожидать очень сложные времена. И, возможно, Байден будет даже заинтересован в том, чтоб может потерять власть в результате выборов или даже протестных акций", - прогнозирует в беседе со "Страной" политолог Руслан Бортник.

В экспертной среде есть мнение, что конфликт с ведущими странами ЕС в будущем может привести Польшу к выходу из объединения - с возможным вовлечением в сферу влияния России (в зависимости от итогов войны в Украине). По крайней мере, о такой перспективе говорят оппозиционно настроенные поляки.

"У такой страны как Польша, очень простой выбор. Или быть частью Запада, или быть в сфере влияния России. Сказки о третьем пути - интеллектуальное мошенничество. ПиС, вероятно, и не хочет выводить Польшу из ЕС, но последовательно активирует механизмы, которые делают такой сценарий самоубийства более вероятным", — сказал нам Витольд Юраш, президент польского Центра стратегического анализа.

Кроме того, Польша обвиняет Францию и Германию в том, что они занимают слишком мягкую позицию в отношении России во время войны в Украине. И в связи с этим говорят о расколе ЕС.

Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что есть возможность внутреннего "взрыва" в Евросоюзе из-за раскола между странами, которые желают мира, и теми, кто хочет победы Украины.

"Угроза внутреннего взрыва существует. Поэтому так важно поддерживать диалог между нами, находить компромиссы и общий знаменатель", – ответил Моравецкий на вопрос издания Lе Figaro может ли раскол между европейскими странами, желающими мира, и государствами, которые хотят победы Украины, привести к "взрыву" в ЕС.

По словам премьера Польши, на Западе есть те, кто пытается убедить лидеров и общественность в существовании возможности закончить войну и вернуться к "обычному бизнесу".

Кроме того, по мнению Моравецкого, Франция и Германия руководят Евросоюзом как олигархия.

"Тот факт, что польский голос игнорируется, является лишь примером более широкой проблемы, с которой сталкивается сегодняшний ЕС. Равенство отдельных государств носит в нем декларативный характер. Политическая практика показывает, что в первую очередь важен голос Германии и Франции. Таким образом, мы имеем дело с формальной демократией и фактической олигархией, в которой власть принадлежит самым сильным", — заявил польский премьер-министр.

А глава Национального банка Польши Адам Глапиньский заявил о немецком "заговоре" против его страны.

По его мнению, Германия пытается втянуть Варшаву в еврозону, лишив ее собственной валюты - злотого, и тем самым - независимой политики. Целью этих действий Берлина является "возвращение в той или иной форме своих бывших земель, находящихся сейчас в пределах польских границ", считает Адам Глапиньский.

Банкир считает, что руководство Германии вынашивает планы "подчинить себе" пояс стран между ФРГ и Россией.

В целом есть мнение об устоявшемся негативном отношении поляков к немцам.

"Временно оно отошло на второй план благодаря помощи Германии - инвестициям, решающему голосу Берлина в Европе. Пока Польше была нужна немецкая поддержка, о новых репарациях никто не говорил. При этом доля немецкого капитала в экономике Польши более чем достаточна, так что немцам репарации не угрожают - слишком сильно экономическое влияние Германии на Польшу", - полагает Ковальчик.

"Вернуть квартиры во Львове"

Кстати, часть общества в Польше, несмотря на поддержку Украины в войну с Россией, до сих пор считает, что Варшава должна добиваться помимо репараций от Германий и реституций (возвращении довоенного имущества), в том числе, в Западной Украине.

"Некоторые радикалы и часть консервативных поклонников правящей партии уверены, что счета нужно выставить и Киеву. И что полякам должны "вернуть их квартиры во Львове". А рядовой избиратель правящей партии до сих пор "питается" темами Волыни, героизации УПА и ответственности немцев за проблемы на пути к утверждению в XX веке. Подоплека польской политики - попытка построить новую империю, завуалированно называя это "восстановлением исторической справедливости", - говорит нам Ковальчик.

Хотя юридически вопрос реституции был закрыт - еще в 90-х годах в Польше был принят соответствующий закон с четкой процедурой возврата и возмещения за причиненный ущерб тем полякам, которые потеряли имущество в результате потери их собственности на территориях, которые вошли в состав СССР после 1939 года.

Это было требованием ЕС к Польше, которая обязалась решить этот вопрос к вступлению в 2004 году.

После Второй мировой войны насильственно выселяли как поляков из Украины, так и украинцев из Польши по соглашению, которое подписали Польша и СССР. Польша уже выплатила компенсации потомкам своих выселенных граждан - из польского бюджета им вернули пятую часть потерянного имущества.

Хотя еще до вторжения России в Украину потомки выходцев с украинских земель подготовили иски в украинские суды при помощи польской организации "Реституция Кресов" (восточными кресами, в переводе - границами, называют Западную Украину).

Как рассказал "Стране" глава организации Конрад Ренкас, речь идет о более чем полтора тысячах исков наследников поляков, выселенных в свое время с территории современной Западной Украины.

"Эти люди хотели или вернуть квартиры и дома, которые принадлежали их предкам, или требовать от Украины компенсаций за недвижимость", - говорит Ренкас.

Всего же, по его информации, такие права могут предъявить около 150 тысяч поляков, потребовав вернуть имущество на $5 млрд.

"Но учитывая, что в Украине идет война, и Польша поддерживает Киев и выступает против России, пока вопрос реституции не актуален", - говорит нам Ковальчик.

Отметим, что Россия регулярно выступает с утверждениями, что Польша якобы планирует захватить западную Украину. Варшава. Киев называют это фейковыми взбросами с целью вбить клин в отношения между двумя странами.

"Союз с Украиной - против Германии и России"

Тем временем польские политики все чаще говорят о некоем союзе Польши и Украины.

Как заявил в интервью wPolityce депутат Европарламента Патрик Яки, действия России в Украине вновь сблизили Варшаву и Киев.

"В ближайшем будущем обе страны могут сформировать новый союз", - считает он.

"Мы знаем из истории, что положение Польши всегда было ее проблемой. На протяжении веков поляки подвергались имперскому напору как Германии, так и России. Однако у Польши есть и преимущества ее положения. Сегодня это видно лучше всего", - сказал Яки в интервью wPolityce.pl.

В этой связи политик сослался на исторический пример. Союз Польши и Украины мог бы иметь много общего с временами Первой Польской Республики. Сегодня при столкновении с "московской машиной" эта модель может быть очень привлекательной, сказал он.

"У нас появился прекрасный шанс снова построить что-то большое в Центрально-Восточной Европе, достаточно сильное, чтобы Германии или России не скоро пришло в голову попытаться уничтожить Польшу и Украину и подчинить себе территорию Первой Польской Республики", - заявил он.

Напомним, что ранее уже обсуждалась идея создания тройственного союза Украины, Польши и Британии примерно с такими же целями - противостояние и России, и Германии.

Правда, непонятно, будет ли она жива после отставки Бориса Джонсона, который ее активно двигал.

Также не совсем понятно, как Украина и Польша смогут одновременно противостоять и России, и Германии (которая имеет определяющее влияние на политику ЕС). При том, что польская экономика очень сильно зависит от ФРГ, а Украина - от европейской финансовой помощи. Да и в целом называет своей стратегической целью вступление в ЕС.

Так что пока эти проекты польско-украинского антинемецкого и антироссийского союзов выглядят не очень реальными. В отличие от ухудшения отношений Польши и Германии, напряжение в которых, похоже, будет только усиливаться. Если, конечно, ныне правящая партия Качиньского удержится у власти.