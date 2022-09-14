Сейм Польши (нижняя палата парламента страны) подавляющим большинством голосов принял резолюцию с требованием репараций от Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.

За принятие резолюции проголосовали 418 депутатов, против высказались четверо, а 15 воздержались.

В документе, составленном фракцией правящей партии Польши "Право и справедливость", говорится, что "Польская Республика никогда не получала компенсации за многочисленные человеческие и материальные потери, причиненные немецким государством".

"Никогда не получала также возмещения за огромный ущерб, причиненный польским гражданам", - сказано в тексте резолюции.

В нем также утверждается, что "польское государство никогда не отказывалось от претензий к немецкому государству".

"Утверждение о том, что эти претензии были отозваны или перестали быть актуальными за давностью лет, не имеет никаких оснований, ни моральных, ни юридических", — говорится в резолюции.

Свои проекты резолюций по поводу репараций внесли также и другие фракции сейма, что в итоге вылилось в поправку к резолюции "Права и справедливости", которая гласит, что "Польша никогда не получала возмещения убытков в результате российской агрессии и оккупации".

В документе говорится, что "эти потери требуют подсчета и необходимой оценки, которая станет основой для принятия соответствующих мер в отношении Российской Федерации".

Ранее стало известно, что Польша официально потребует от Германии репараций за Вторую мировую войну в сумме $1,3 триллиона.

"Страна" подробно анализировала, что означают требования Варшавы к Берлину о выплате репараций.