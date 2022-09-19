В понедельник, 19 сентября, вступил в силу запрет на въезд россиян с туристическими шенгенскими визами в страны Балтии и Польшу.

Ранее Литва, Латвия, Эстония и Польша приняли решение не пускать граждан России с шенгенскими визами с 19 сентября.

По-прежнему в эти страны могут въехать россияне из таких категорий:

члены семей граждан стран Балтии и Польши;

обладатели видов на жительство в этих странах;

водители международного транспорта;

дипломаты;

перемещающиеся транзитом в Калининградскую область;

въезжающие в страны Балтии и Польшу по гуманитарным причинам.

Напомним, первой Эстония заявила, что закрывает с 19 сентября въезд для граждан России, в том числе, имеющим шенгенские визы, которые были выданы третьими государствами.

Также об ограничении въезда россиянам с шенгенскими визами с 19 сентября объявили в МИД Латвии.

Позже сообщалось, что Польша согласилась присоединиться к Латвии, Литве и Эстонии в сфере политики по недопуску россиян на свою территорию. В итоге, страны выпустили совместное заявление по этому вопросу.

Мы также писали, что восточные государства Евросоюза потребовали от Еврокомиссии ужесточить визовую политику в отношении России и ее граждан, а до тех пор угрожали самостоятельно сдерживать поток россиян через границу.