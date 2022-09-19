Немецкие политики едут в Россию и на Донбасс.

Об этом сообщает Die Zeit.

Издание пишет, что несколько депутатов парламентской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в настоящее время едут в Россию.

"Также запланирован визит в Восточную Украину", — сообщила депутатская группа АдГ в парламенте земли Саксония-Анхальт.

В состав делегации также вошли депутаты от этого региона Даниэль Вальд и Ханс-Томас Тилльшнайдер.

По их словам, группа хочет получить представление о гуманитарной ситуации.

Уходящий посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил немецких политиков в "поддержке российской войны на уничтожение".

По словам Мельника, в состав делегации также входят депутаты АдГ от Северного Рейна-Вестфалии.

Напомним, сегодня стало известно, что Германия поставит Украине еще четыре самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000.

Война в Украине продолжается уже 208-й день. "Страна" следит за происходящим 19 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 207-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника в районе Купянска и Гоптовки в Харьковской области. ВСУ продолжали заходить на левый берег Оскола, где россияне пытаются выстроить новую линию обороны. Зеленский в интервью Reuters не исключил, что Украина может вернуть Крым невоенным способом. А по данным Business Insider, в НАТО считают, что РФ усилит боевые действия, особенно с применением обычных вооружений, уничтожая инфраструктуру по всем направлениям.

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