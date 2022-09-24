Посол Украины в Германии Андрей Мельник высказался против намерения двух министров коалиционного правительства дать убежище в ФРГ россиянам, которые уклоняются от мобилизации.

Об этом Мельник написал в Twitter.

"Это было бы катастрофическим решением правительственной коалиции – предоставить убежище российским мужчинам только потому, что они через 210 дней молчаливой поддержки российской агрессии против украинского народа вдруг не горят желанием получить своё собственное место упокоения в Украине. Неправильно!", - говорится написал украинский дипломат.

Ранее мы писали, что глава Евросовета поддержал идею выдавать гуманитарные визы россиянам, бегущим от мобилизации.

Также "Страна" рассказывала, что в Финляндию в течение пятницы через пограничные пункты заехали более семи тысяч россиян. Это на 88% больше, чем в пятницу на предыдущей неделе. Вероятно, граждане РФ бегут от мобилизации.

При этом министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявлял, что страна против миграции российских уклонистов. Он пояснил, что не расценивает отказ проходить военную службу как достаточное основание для запроса убежища в Финляндии.