В среду, 28 сентября, администрация президента США Джо Байдена объявит о предоставлении Украине помощи в сфере безопасности еще на один миллиард долларов.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника.

"Деньги, предоставленные в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, позволят Украине покупать оружие и оборудование у оборонных подрядчиков США", - сообщили источники.

В случае предоставления указанной суммы, общая помощь Украине от США с января 2021 года превысит 16 миллиардов долларов.

Напомним, ранее мы писали, что в Конгрессе США договорились о выделении дополнительной помощи Украине на 12 миллиардов.

Также мы сообщали, что Арахамия рассказал, на что в Украине потратят $12 млрд помощи США, о выделении которой договорился Конгресс.

Война в Украине продолжается уже 217-й день. "Страна" следит за происходящим 28 сентября в обновляемом материале.

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