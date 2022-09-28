США готовятся выделить Украине новый пакет военной помощи на 1 миллиард долларов
В администрации США в ближайшее время готовятся объявить о новом пакете оборонной помощи для Украину на общую сумму более $1 миллиарда.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителей правительства США.
Также агентство пишет, что в Белом доме сейчас ожидают, что заявят в РФ по поводу результатов псевдореферендумов, проведенных на временно оккупированных территориях Украины.
Война в Украине продолжается уже 217-й день. "Страна" следит за происходящим 28 сентября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 216-го дня войны. Военные РФ наступают в районе Бахмута, Авдеевки, Лимана.
На временно оккупированных территориях Украины вчера завершилось голосование на т.н. "референдумах" о присоединении к России. После этого Москва может заявить о практически единогласной поддержке "вступления в состав России" и в РФ начнется юридическое оформление этого процесса.
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