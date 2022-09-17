Украинский бюджет получил 1,5 миллиарда долларов грантовой помощи от США. Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль в Twitter.

"Это последний транш из 4,5 миллиарда долларов от США из Целевого фонда Мирового банка. Средства будут направлены для возмещения бюджетных затрат на пенсионные выплаты и программы соцпомощи", - пишет Шмыгаль.

Отметим, на этой неделе Европарламент одобрил выделение 5 млрд евро помощи Украине.

Напомним, 14 сентября Кабинет министров зарегистрировал в Раде проект госбюджета на 2023 год.

"Страна" публиковала цифры из проекта госбюджета-2023, утвержденного правительством.

О том, что написано в проекте бюджета на следующий год, мы уже подробно рассказывали. Как и прогнозировалось - основная часть средств пойдет на военный и силовой блоки. Большую часть потребностей по социалке планируется покрывать за счет внешних поступлений. При этом ни минимальная зарплата, ни средний прожиточный минимум расти не будут - пожалуй, впервые за последние годы. Это значит, что и на пересмотр пенсий и социальных пособий по несколько раз в год (как это было ранее) рассчитывать не приходится.