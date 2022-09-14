Общее количество украинских чиновников намерены сократить на 30%. Таким образом удастся значительно сократить расходы на государственный аппарат.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министра Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, сокращения планируются не только в структуре министерств, но и в структуре инспекций, центральных органов и исполнительной власти.

"На сегодняшний день мы такой перманентной работой своей сократили около 8 тысяч чиновников. Впереди у нас еще несколько десятков тысяч сокращенных вакансий и чиновников", - рассказал премьер.

Шмыгаль подчеркнул, что такое сокращение позволит уменьшить затраты на государственный аппарат на 11,8 млрд гривен по сравнению с прошлым годом.

"Это большая сумма. Для мирного времени очень большой объем, для военного времени", - отметил премьер.

Напомним, во вторник, 13 сентября, Кабинет Министров Украины одобрил проект госбюджета на 2023 год. Мы публиковали цифры из проекта госбюджета-2023, утвержденного правительством.

В проекте госбюджета на 2023 год, принятого Кабинетом Министров, на сектор безопасности и обороны предусмотрены $29,8 миллиардов - это 50% бюджета. Кроме того, расходы превышают доходы в два раза: доходы составляют около $34,6 миллиардов, расходы - $69,9 миллиардов.