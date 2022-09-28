Украина уже в октябре должна получить первую немецкую систему ПВО IRIS-T
Украина в октябре может получить от Германии первую современную систему противовоздушной обороны IRIS-T. Этих ПВО нет на вооружении у самого Бундесвера.
Об этом сообщает посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью "Украинской правде".
"В Бундесвере их нет. Не знаю, правильно ли отвечу, но мы находимся внутри НАТО и противовоздушная оборона как будто вокруг нас. Когда я была в Польше, я видела все эти Patriot и другие, в Германии я их никогда не видела", - рассказала Фельдгузен.
По ее словам, первая система, вероятно, будет поставлена уже в октябре, вторая – до конца года, а еще две уже в следующем году.
"Их сейчас производят и я очень надеюсь, что вторая будет до конца года, а остальные - в следующем году. Это зависит не от политической воли, там решение четко принято. Это новейшие системы, но цепь поставок для производства усложнена", - подытожила посол.
Напомним, недавно Германия опубликовала полный список готовящегося к отправке в Украину и среди перечня была и система IRIS-T, при этом их количество не уточнено.
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