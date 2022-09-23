В четверг, 22 сентября, в немецкий Бундестаг снова отложил голосование за предложение срочно передать Украине танки Leopard. Проект соответствующего документа после жарких споров передали на рассмотрение комитетам.

Об этом сообщает Politico.

Правоцентристский оппозиционный блок Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) потребовал провести голосование по предложению Бундестага с призывом к правительству немедленно разрешить экспорт немецких танков и боевых машин пехоты в Украину.

"Это было бы равносильно вотуму недоверия стратегии Шольца в отношении Украины, поскольку канцлер неоднократно исключал такие поставки до тех пор, пока другие западные союзники не поставят аналогичную тяжелую технику", - пишет издание.

При этом ведущие представители партнеров Шольца по коалиции, Зеленых и либеральной Свободно-демократической партии (СвДП) также требовали поставки немецких танков Leopard и БМП Marder.

"Голосование по поставкам оружия в Бундестаге рисковало выявить роковые трещины в единстве правительства и даже могло привести к поражению Шольца в парламенте", - пишет издание.

Однако после жарких 50-минутных дебатов большинство депутатов от СДПГ, Зеленых и СвДП проголосовали за то, чтобы направить предложение оппозиции в комитеты по иностранным и экономическим делам для дальнейшего обсуждения. Это фактически задерживает пленарное голосование по тексту на несколько недель.

Однако правительство теперь также сталкивается с риском возобновления давления на следующей неделе, поскольку оппозиция может потребовать проведения пленарного голосования по другому предложению "Танки для Украины", которое ХДС/ХСС сначала выдвинуло в июне, но также было отложено, делегировав его на уровень комитета, пишет Politico.

Напомним, в последнем интервью Зеленский раскритиковал Запад за нежелание поставить современные танки в Украину.

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