Немецкий Бундестаг снова отложил срочные поставки танков Leopard Украине - Politico
В четверг, 22 сентября, в немецкий Бундестаг снова отложил голосование за предложение срочно передать Украине танки Leopard. Проект соответствующего документа после жарких споров передали на рассмотрение комитетам.
Об этом сообщает Politico.
Правоцентристский оппозиционный блок Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) потребовал провести голосование по предложению Бундестага с призывом к правительству немедленно разрешить экспорт немецких танков и боевых машин пехоты в Украину.
"Это было бы равносильно вотуму недоверия стратегии Шольца в отношении Украины, поскольку канцлер неоднократно исключал такие поставки до тех пор, пока другие западные союзники не поставят аналогичную тяжелую технику", - пишет издание.
При этом ведущие представители партнеров Шольца по коалиции, Зеленых и либеральной Свободно-демократической партии (СвДП) также требовали поставки немецких танков Leopard и БМП Marder.
"Голосование по поставкам оружия в Бундестаге рисковало выявить роковые трещины в единстве правительства и даже могло привести к поражению Шольца в парламенте", - пишет издание.
Однако после жарких 50-минутных дебатов большинство депутатов от СДПГ, Зеленых и СвДП проголосовали за то, чтобы направить предложение оппозиции в комитеты по иностранным и экономическим делам для дальнейшего обсуждения. Это фактически задерживает пленарное голосование по тексту на несколько недель.
Однако правительство теперь также сталкивается с риском возобновления давления на следующей неделе, поскольку оппозиция может потребовать проведения пленарного голосования по другому предложению "Танки для Украины", которое ХДС/ХСС сначала выдвинуло в июне, но также было отложено, делегировав его на уровень комитета, пишет Politico.
Напомним, в последнем интервью Зеленский раскритиковал Запад за нежелание поставить современные танки в Украину.
Также мы писали о том, что в США допустили передачу Украине танков западного образца.