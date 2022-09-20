Предоставление Украине танков западного образца находится "совершенно на столе переговоров".

Об этом сообщил высокопоставленный представитель Министерства обороны США на брифинге.

Он заявил, что сейчас украинские силы в основном полагаются на танки советского образца, и США приложили много усилий, чтобы побудить европейские страны предоставить танки этого типа Украине.

"Когда мы смотрим на долгосрочные потребности Украины, мы понимаем, что настанет день, когда они, возможно, захотят совершить переход и, возможно, им придется перейти на модели, совместимые с НАТО. Мы всегда очень внимательно относимся к любому новому оборудованию, которое мы поставляем Украине или предоставляют наши союзники, наши партнеры, чтобы обеспечить существенное обучение, техническое обслуживание и поддержку... Поэтому мы хотим убедиться, что когда мы предоставляем возможности, все это принимается во внимание", - сказал он.

При этом он не назвал тип танков, которые собираются поставить и сроки поставки.

Ранее сообщалось, что Словения передаст украинским военным 28 танков M-55 S.

А вот немецких танков в обозримом будущем для Украины не будет, пишет AFP.

Война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.

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