Словения передаст украинским военным 28 танков M-55 S. Вместо этого она получит от Германии 40 грузовиков.

Об этом сообщает издание 24UR, ссылаясь на соответствующее соглашение, которое подписали канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Словении Роберт Голоб.

Отмечается, что согласно соглашению между странами, немцы передадут словенцам 35 тяжелых грузовых машин и пять автоцистерн для воды.

Танки M-55 S – модификация советского среднего танка Т-55, производившегося в 1958-79 годах.

Напомним, сегодня стало известно, что Германия отправит в Украину еще четыре гаубицы Panzerhaubitze 2000.

Война в Украине продолжается уже 208-й день. "Страна" следит за происходящим 19 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 207-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника в районе Купянска и Гоптовки в Харьковской области. ВСУ продолжали заходить на левый берег Оскола, где россияне пытаются выстроить новую линию обороны. Зеленский в интервью Reuters не исключил, что Украина может вернуть Крым невоенным способом. А по данным Business Insider, в НАТО считают, что РФ усилит боевые действия, особенно с применением обычных вооружений, уничтожая инфраструктуру по всем направлениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как меняется позиция незападных стран по войне в Украине.