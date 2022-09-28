Назначенные Россией "главы" Запорожской и Херсонской областей, а также "ДНР" и "ЛНР" прилетели в Москву.

Госдума и Совет Федерации должны рассмотреть вопрос о принятии захваченных украинских территорий в состав РФ только на следующей неделе, поэтому не совсем понятно, с какой целью "главы" прилетели в столицу РФ 28 сентября.

"Возможно, в реальности все произойдёт гораздо быстрее и все решения будут приняты уже завтра-послезавтра. А информация о следующей неделе была способом зачем-то ввести всех в заблуждение относительно реальных сроков официального оформления аннексии", - предположил телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее "Страна" писала, что Госдума РФ перенесет "региональную неделю" (период, когда депутаты работают в регионах) на более поздний срок, чтобы принять необходимые решения по итогам "референдумов". В частности, 3 и 4 октября предлагается провести пленарные заседания Госдумы.

Вскоре после этого стало известно, что процедура принятия захваченных украинских территорий в состав РФ пройдёт на следующей неделе. Заседание Госдумы по этому вопросу будет 3 октября, а Совет Федерации проголосует 4 октября.