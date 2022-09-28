В среду, 28 сентября, президенты Турции и Украины обсудили по телефону "референдумы", проведенный обмен военнопленными и ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба президента Турции.



"Разговор касался последних событий российско-украинской войны. Президент Эрдоган отметил, что очень рад, что обмен военнопленными между РФ и Украиной был успешно проведен после длительной подготовки", – говорится в сообщении.



Эрдоган обратил внимание на успешное функционирование соглашения об отправке украинского зерна через Черное море.

"Аналогичный подход может быть применен и в отношении Запорожской АЭС – было повторено предложение Турции выступить посредником в формировании демилитаризованной зоны вокруг электростанции", – говорится в сообщении.



Президент Турции заявил, что проведение односторонних "референдумов" в регионах Украины, находящихся под контролем России, подорвет усилия, направленные на оживление дипломатического процесса, и добавил, что Турция готова оказывать всяческую поддержку для урегулирования войны путем мирных переговоров.

Ранее президент Турции заверил, что Анкара не признает незаконные "референдумы" РФ на оккупированных территориях Украины. Также он советовал РФ вернуть захваченные территории Украины.

Также "Страна" писала, что Турция выступает за организацию встречи Путина и Зеленского в самое ближайшее время.

Тем временем война в Украине продолжается уже 217-й день. "Страна" следит за происходящим 28 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 216-го дня войны. Военные РФ наступают в районе Бахмута, Авдеевки, Лимана.

На временно оккупированных территориях Украины вчера завершилось голосование на т.н. "референдумах" о присоединении к России. После этого Москва может заявить о практически единогласной поддержке "вступления в состав России" и в РФ начнется юридическое оформление этого процесса.

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