Украина намерена освобождать оккупированные РФ территории даже после российских "референдумов".

Это следует из заявления президента Владимира Зеленского во время общения со студентами и преподавателями Гарвардского университета, видео опубликовано в YouTube.

"Если не будет четко понятно, что мы вернули свою землю, война закончилась и вот он – мир, а что-то будет всегда под вопросом, какая-то не деоккупированная часть, а другая часть – в каком-то компромиссе, то, поверьте мне, Россия все равно будет возвращаться к оккупации нашей земли", - сказал он.

По его словам, мир не должен бояться запугивания со стороны агрессора (имея ввиду, вероятно, недавние заявления руководства РФ о готовности применить ядерное оружие в войне).

"Ибо таких угроз будет еще много. Чтобы их было меньше, должно быть системно выписано, какой будет реакция. Даже на слова или намерения. Чтобы такие военно-политические руководители боялись даже думать угрожать любому государству чем угодно – ядерным оружием, голодом, аннексией или оккупацией", - заявил он.

Ранее Зеленский на Совбезе ООН призвал к полной изоляции России в ответ на "референдумы".

Также у Зеленского призвали ядерные державы пригрозить президенту РФ Владимиру Путину превентивным ядерным ударом.

Тем временем война в Украине продолжается уже 217-й день. "Страна" следит за происходящим 28 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 216-го дня войны. Военные РФ наступают в районе Бахмута, Авдеевки, Лимана.

На временно оккупированных территориях Украины вчера завершилось голосование на т.н. "референдумах" о присоединении к России. После этого Москва может заявить о практически единогласной поддержке "вступления в состав России" и в РФ начнется юридическое оформление этого процесса.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о битве за Лиман и Бахмут, откровениях Залужного о Герасимове и диверсии на "Северном потоке".