Президент Украины Владимир Зеленский вечером 27 сентября выступил на заседании Совбеза ООН, которое посвящено "референдумам" на неподконтрольной Украине территориях.

Зеленский заявил, что в ответ на его "формулу мира", озвученную ранее на Генассамблее ООН, Россия объявила мобилизацию.

Он обвинил Россию в аннексии территории Украины и призвал к полной изоляции РФ. А также потребовал исключения Москвы из Совбеза ООН.

Также, по его словам, любые действия России (то есть "референдумы") ничего не меняют.

Кроме того, по словам Зеленского, после новой аннексии ему будет не о чем говорить с Путиным.

Напомним, ранее мы рассказывали о "формуле мира" Зеленского, которую он озвучил на Генассамблее ООН.

Также мы писали о том, что Эрдоган собирается провести переговоры с Зеленским и Путиным, чтобы добиться проведения их встречи.

Война в Украине продолжается уже 216-й день. "Страна" следит за происходящим 27 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 215-го дня войны. Дроны-камикадзе ночью снова атаковали Одесскую область. Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. На нем наметили планы противодействия "новым типам оружия, которые применяет враг". В РФ обсуждались ограничения на выезд мужчин на фоне огромных очередей на границе после объявления мобилизации. На Донбассе и оккупированных территориях Запорожской и Харьковской областей заявили, что "референдумы" о вхождении в состав России признаны состоявшимися.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, какие сценарии развития событий возможны после российских "референдумов" на захваченной территории Украины.