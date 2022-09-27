Президент Украины Владимир Зеленский, на встрече с министром по вопросам Европы и иностранных дел Франции в Киеве, заявил, что ожидает четких санкций в восьмом санкционном пакете против агрессии РФ за проводимые ею фиктивные "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом президент сообщил в своем Телеграм.

"Относительно псевдореферендумов, которые проводит РФ под дулами оружия. И реакция на это должна быть не на словах. Мы ожидаем как четких санкций в восьмом санкционном пакете против агрессии РФ, так и отдельных сигналов – что будет и что произойдёт, если РФ признает эти псевдореферендумы, а также что страны НАТО должны сделать и показать всему миру, что они гарантируют безопасность любому государству на европейском континенте", - заявил Зеленский.

Глава государства поблагодарил Катрин Колонну за визит в Украину.

"Благодарю за визит, за поддержку нашего государства и территориальной целостности Украины. Отдельно за то, что помогаете нашей армии. Отдельно Бриджит Макрон за гуманитарную поддержку. Они встречались на полях Генассамблеи с первой леди Украины", - сказал президент.

Напомним, ранее главы МИД ЕС договорились в срочном порядке ввести новые санкции против РФ и увеличить поставки оружия Украине.

Война в Украине продолжается уже 216-й день. "Страна" следит за происходящим 27 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 215-го дня войны. Дроны-камикадзе ночью снова атаковали Одесскую область. Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. На нем наметили планы противодействия "новым типам оружия, которые применяет враг". В РФ обсуждались ограничения на выезд мужчин на фоне огромных очередей на границе после объявления мобилизации. На Донбассе и оккупированных территориях Запорожской и Харьковской областей заявили, что "референдумы" о вхождении в состав России признаны состоявшимися.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, какие сценарии развития событий возможны после российских "референдумов" на захваченной территории Украины.