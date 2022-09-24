Президент США Джо Байден анонсировал "быстрые и тяжелые" антироссийские санкции в ответ на "референдумы" на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

По его словам, по этому вопросу Соединенные Штаты будут работать со своими союзниками и партнерами. Байден добавил, что Вашингтон не признает результаты "референдумов", и объявил о продлении поддержки Украины.

"Соединенные Штаты никогда не признают украинскую территорию ничем иным, кроме части Украины. Российские "референдумы" – это фикция, фальшивый предлог для попытки аннексировать силой части Украины, грубо нарушающий международное право, включая устав ООН", – говорится в заявлении президента США.

Напомним, министры G7 уже осудили организованные РФ "референдумы" и мобилизацию и заявили, что России грозят новые санкции.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал "референдумы" РФ на захваченных территориях Украины "пропагандистским шоу для z-мобилизации".

Тем временем война в Украине продолжается уже 213-й день. "Страна" следит за происходящим 24 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 212-го дня войны. Советник Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что ВСУ готовятся к освобождению населенных пунктов на Лиманском направлении. РФ стала активнее применять иранские беспилотники в Украине. Вчера этими дронами атаковали Одессу. Также в пятницу начались "референдумы" на захваченных территориях Украины. Они продлятся до 27 сентября. В Офисе президента Украины их назвали "пропагандистским шоу для Z-мобилизации".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.