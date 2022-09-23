В Москве у Манежной площади проходит организованный провластным общественным движением "Народный фронт" митинг "Своих не бросаем" в поддержку "референдумов" о присоединении к РФ в "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областях. Мероприятие проходит под лозунгом "Своих не бросаем".

Такие же митинги проводятся и в других крупных городах России. Оппозиционные российские СМИ сообщают, что на акции свозят студентов, бюджетников и активистов политических партий.

Тем временем российские власти заявляют, что на митинг в поддержку "референдумов" в Москве пришли 50 тысяч человек.

Сейчас в столице РФ перед митингующими идёт концерт. Зрители держат флаги РФ, политических партий ЛДПР и "Единая Россия", с буквой "Z" и георгиевские ленты. Среди заявленных участников мероприятия певица Юлия Чичерина, артист Владимир Машков и певцы Александр Скляр и Shaman.

Два дня назад "Страна" анонсировала проведение митинга "Народным фронтом".

Мы следим за ходом "референдумов" на захваченных территориях и других основных событиях дня в онлайне.