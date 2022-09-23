Запорожская область в случае вхождения в состав России сохранит нынешнее название, ее не станут переименовывать в "Запорожский край" после "референдума". Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на "власти" региона.

Напомним, идея о переименовании принадлежала представителю назначенных РФ "властей" Владимиру Рогову. Перед этим "член главного совета ВГА Запорожской области" Рогов заявил, что "в случае вхождения" в состав РФ Запорожскую область целесообразно переименовать в Запорожский край.

Сам референдум, по его словам, будет проходить несколько дней, "чтобы избежать скопления людей", при этом голосования в областном центре, контролирующемся Украиной, не будет "по соображениям безопасности".

Также "Страна" писала, что в Запорожской области хотят "объявить о независимости" в границах захваченных территорий после "референдума". Об этом также заявил Рогов, несмотря на его прежнюю озвученную цель - выйти на административные границы Запорожской области. "То есть теперь, видимо, концепция поменялась и "границу" решили фиксировать по нынешней линии фронта", - комментирует ситуацию Телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, ранее в Кремле пообещали оперативную реакцию руководства РФ при "положительном решении" на "референдумах" в Украине.

Также мы публиковали видео с "референдумов" на захваченных РФ территориях Украины.

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