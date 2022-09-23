Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "при положительном решении" на "референдумах" на захваченных украинских территориях "последуют действия парламента и президента России".

Об этом он сказал во время брифинга, пишут российские СМИ.

"Будут подписаны документы, всё будет оперативно", - заявил он.

Песков также заявил, что переговорный процесс с Украиной "востребован для достижения целей" РФ.

"Но мы не видим предпосылок для его возобновления", - добавил Песков.

Как писала "Страна", предварительные итоги "референдумов" собираются озвучить уже 27-28 сентября. В Украине и на Западе заранее заявили, что этих итогов не признают. И введут санкции против организаторов "референдума".

Также сообщалось, что член делегации РФ заявил о невозможности переговоров с Украиной после проведения "референдумов".

Война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.

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