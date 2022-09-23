На захваченных Россией территориях 23 сентября продолжаются "референдумы". Российские СМИ публикуют видео с голосованием и с голосующими, а также с автопробегами с флагами РФ (на видео - автопробег в Мелитополе).

А российские социологи уже публикуют данные "опросов", по которым от 87% людей "поддерживают вступление в Россию".

Украинские комментаторы заявляют, что в Херсонской и Запорожской областях на участки идут голосовать, в основном, те, кто работает в созданных россиянами "администрациях", а в остальном "голосование" происходит через разнос урн по домам.

Украинские власти предупреждают об уголовной ответственности как за участие в организации "референдумов", так и за голосование на них.

Напомним, сегодня, на неподконтрольных территориях Украины начались "референдумы" о вхождении в состав РФ, которые продлятся 5 дней.

Как писала "Страна", с 23 по 27 сентября "референдумы" пройдут не только на захваченных территориях, но и в России.

Тем временем война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подробно рассказывает о том, как на этой неделе прошел крупнейший обмен пленными с 24 февраля и что он означает.